Man bliver ikke rig af at røve supermarkeder nu til dags. Det måtte en kvindelig røver erfare, da hun 24. maj røvede en fakta-butik i Thisted.

Midt- og Vestjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at fange en kvindelig røver, der er mistænkt for at true en ekspedient under et røveri.

Søndag formiddag kort før klokken 11:00 kom en kvinde ind i Fakta-butikken med en hætte trukket godt op om ørerne.

Kvinden henvendte sig til ekspedienten under påskud af at ville kigge på spiritus og tobak. Hun fulgte med ekspedienten om bag kassen, hvor hun pludselig gav sig til at true ekspedienten.

»Hun lukker op i sin jakke og hiver en kniv halvt op af inderlommen, så man kan se det er en kniv. Hun siger, at hun skal have pengene, og det får hun så,« fortæller Politikommissær Jørgen Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Uheldigvis for den kvindelige røver, var der ikke mange penge at røve, og hun slap derfor kun afsted med småpenge.

»Det er en butik, hvor man ikke kan komme til pengene i kassen, så hun fik under 100 kroner i mønter,« siger Jørgen Jensen.

Men selvom udbyttet var småt, var forbrydelsen stadig alvorlig og vil føre til en sigtelse for røveri efter straffelovens §288, der giver op til seks års fængsel i de groveste sager.

Overvågningsbillede af mistænkt for røveri mod Fakta på Kastet i Thisted den 24. maj 2020. Foto: Politiet Vis mere Overvågningsbillede af mistænkt for røveri mod Fakta på Kastet i Thisted den 24. maj 2020. Foto: Politiet

»Vi ser ikke disse sager så tit, for der er ingen penge, man kan få fat i. Så det er et tåbeligt røveri, men det er strengt for dem det går ud over og som bliver bange,« siger Jørgen Jensen.

Politiet har udsendt et overvågningsbillede af røveren i håb om, at det vil bringe dem på sporet af gerningsmanden.

Den mistænkte beskrives som kvinde, 30-40 år, iført sort, kort jakke og mørke jeans. Under jakken bar kvinden en grå hættetrøje, hvor hætten var trukket op om hovedet.

Derudover havde hun et blåt- og gulstribet halstørklæde med skrift i nakken på, muligvis ordet 'Brøndby'. Hun var iført mørke sneakers.

Hvis du kan genkende kvinden eller har andre oplysninger i sagen kan du kontakte politiet på tlf. 114.