Siden torsdag har en kvinde på 45 år og hendes lille spædbarn på fire uger været forsvundet fra hendes bopæl i den nordjyske by Hjørring.

Til B.T. fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, Per Jørgensen, at kvinden ved navn Tina Mørk Ustrup tilsyneladende har forsøgt at lægge et falsk spor ud.

»Hun er ikke fundet endnu, men hun har vist selv været på nettet og været inde at kommentere et sted, at hun opholder sig i Tyskland. Men den tror vi altså ikke helt på,« forklarer han.

Politiet er derfor tirsdag fortsat i gang med at finde ud af, hvor hun kan opholde sig sammen med sit lille barn.

Det var mandag, politiet efterlyste de to på foranledning af Hjørring Kommune.

'Hjørring Kommune er bekymret for barnets trivsel, sundhed og udvikling, og derfor efterlyser politiet nu kvinden og barnet i pressen', lød det i politiets pressemeddelelse om sagen mandag.

Per Jørgensen oplyser dog, at man ikke mener, at der er tale om nogen kriminel handling.

»Man vil bare gerne have dem fundet igen,« siger han.

Tina Mørk Ustrup beskrives som 170-175 centimeter høj og med langt, krøllet hår. Hun har en mindre piercing ved underlæben og en mindre piercing ved næsen.

Hvis du ved, hvor hun kan opholde sig, eller har du andre oplysninger i sagen, så beder politiet dig om at ringe til telefonnummer 114.