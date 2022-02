Den ene dag var 61-årige Susanne fra sin sygestue vidne til anholdelsen af en mand, mistænkt for at stå bag adskillige tyverier på Herlev Hospital.

To dage senere blev hun selv offer for det samme.

»Hun ringer grædende og er helt knust. En ting er, at hun har fået stjålet sine ting, men når fremmede på den måde har adgang til hospitalet, hvad kan der så ellers ske?« spørger hendes søn Rasmus Jaque.

Han har kontaktet B.T. efter at have læst om den 45-årige rumænske mand, der 12. februar blev anholdt på Herlev Hospital. Mistænkt for at stå bag 12 tyverier. Heraf flere begået på hospitalet.

»Jeg stiller op, fordi jeg føler, der er brug for at blive gjort noget,« forklarer sønnen, der kan konstatere, at problemet langtfra er nyt.

Hans mor blev 11. februar hentet med ambulance. Indlagt med en blodprop i hjernen. Det var tredje gang på fire måneder.

Nogle dage inde i sin indlæggelse blev hun så bestjålet, mens hun var væk fra hospitalssengen for at spise med sin mand. Kontanter og kort blev taget fra hendes taske. Og ægtemandens pung stjålet fra hans jakke.

Det fik store konsekvenser for Susanne.

»Hun begyndte at sove med en mavetaske under dynen, og hun turde ikke oplade sin telefon om natten, fordi hun ikke vidste, hvem der kunne komme ind. En nat kom en ansat ind på stuen klokken 2. Hun vågnede og var fuldstændig i chok.«

»Hvis man ikke kan føle sig tryg på sygehuset, kan det være svært at blive helbredt,« siger sønnen.

De danske hospitaler er åbne. Af samme årsag anbefales patienter også at efterlade værdigenstande derhjemme.

Så langt nåede Rasmus Jaques mor dog ikke at tænke, da hun blev hentet af ambulancen. Ved ankomst var hun dog klar nok i hovedet til at bede om et skab med lås.

Men det kunne ikke lade sig gøre. Der manglede simpelthen nøgler, var beskeden.

Derfor efterlod Susanne sine ting i sengebordet. Kunne hun have taget dem med? Ja, erkender sønnen blankt. Men hæfter sig også ved, at de ikke decideret lå frit fremme. Tyven har ledt efter dem.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at sagen efterforskes. Nøjagtig som det er tilfældet med de tyverier, som den 45-årige rumæner er sigtet for.

Adspurgt, om man på baggrund af de mange tyverier vurderer, at sikkerheden er optimal for patienter, svarer vicedirektør på Herlev og Hvidovre Hospital Lisbet Ravn:

»Vi er kede af, at nogle patienter har oplevet, at deres værdigenstande er forsvundet, mens de har været hos os, og vi er selvfølgelig optaget af at gøre, hvad vi kan, for at forhindre sådan noget fremadrettet.«

»Derfor opfordrer vi patienter til, for en sikkerheds skyld, at lade værdigenstande blive hjemme, benytte stuernes aflåste skabe eller eventuelt at få dem opbevaret sikkert hos personalet.«

For at forhindre tyveri, forklarer hun, er medarbejdere opmærksomme på uvedkommende, ligesom der også er videoovervågning på enkelte afdelinger. Derudover låses hovedparten af hospitalets indgange klokken 18.

Vicedirektøren ærgrer sig derfor også over, at Rasmus Jaques mor og andre patienter alligevel er blevet bestjålet.

Ikke desto mindre er der ikke nye tiltag på vej for at sikre trygheden hos patienter og pårørende.

»Helt grundlæggende er det vigtigt at slå fast, at patienter og pårørende kan være trygge, når de opholder sig på Herlev Hospital. Antallet af tyverier set i forhold til antallet af patienter og pårørende, der hver dag bevæger sig rundt på hospitalet, er meget lavt.«

»Det ændrer ikke på, at nogle patienter og pårørende har følt sig utrygge i forbindelse med, at de har oplevet, at deres værdigenstande er forsvundet, mens de har været hos os. Det har vi forståelse for, og vi er selvfølgelig optaget af at gøre, hvad vi kan, for at forhindre sådan noget fremadrettet,« lyder det altså fra Lisbet Ravn.

Rasmus Jaque er indforstået med, at hospitalerne skal være åbne. Men han foreslår en form for adgangskontrol.

»Jeg ved, det koster ressourcer, men de er godt givet ud, hvis patienter kommer til at føle sig sikre,« lyder det fra sønnen, der efterlyser politisk handling.

Hans mor var 19. februar frisk nok til at forlade hospitalet, men:

»Hun er stadig rystet over episoden. Hun er absolut ikke tryg ved at skulle indlægges igen. Og vi kan ikke gøre andet end at råbe op om det.«

»I det danske sundhedsvæsen skal man kunne føle sig tryg. Jeg ville selv være utryg, hvis jeg skulle indlægges.«