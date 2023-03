Lyt til artiklen

Et overfald på en tiårig skolepige på vej i skole får nu politiet til at gå ud med en offentlig efterlysning.

Politiet har indtil nu efterforsket sagen intenst, men foreløbig uden at nå frem til et gennembrud.

»Og det er derfor, at vi nu rækker ud til offentligheden i håb om at modtage oplysninger, der kan bringe os videre i vores arbejde,« lyder det fra politikommissær Philip Rødkjær Larsen fra Nordjyllands Politi.

Konkret vil Nordjyllands Politi gerne i kontakt med vidner, der bemærkede voldsepisoden i Brønderslev onsdag 8. marts 2023.

Sagen drejer sig, mere specifikt, om en tiårig pige, der den pågældende morgen omkring klokken 07.50 cyklende på vej til skole på stisystemet ud fra Ådalen og op mod Nordre Omfartsvej.

Her blev pigen opmærksom på en ukendt mandsperson, der steg ud af en hvid personbil, som holdt parkeret i rabatten på Nordre Omfartsvej med front mod øst.

Idet pigen kørte forbi manden, blev hun helt umotiveret antastet og skubbet af cyklen.

Skolepigen rejste sig hurtigt op og satte sig igen på cyklen, men personen tog fat i hendes skulder, hvilket fik pigen til at skrige op.

Og umiddelbart herefter dukkede der et køretøj op – en mindre grålig bil – der kørte mod øst på Nordre Omfartsvej.

Det betød formentlig, at manden, der havde overfaldet pigen, tog flugten i sin egen hvide bil i østlig retning ad Nordre Omfartsvej.

»Vi opfatter den eller de personer, som sad i denne mindre grålige bil, der også kørte forbi gerningsstedet i østlig retning af Nordre Omfartsvej, som meget interessante vidner, der kan være med til at belyse sagen,« siger politikommissæren.

Philip Rødkjær Larsen opfordrer dem derfor til at henvende sig til politiet på 114, ligesom han også opfordrer alle andre, der måtte have oplysninger i sagen og måske set noget til at henvende sig.

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi dagen efter overfaldet, og siden har politiet efterforsket i sagen.

»Vi ser med stor alvor på det her. Pigen var rystet efter overfaldet, og vi har siden anmeldelsen afhørt pigen samt talt med hendes forældre. Vi har også sikret os nogle enkelte spor, og der er patruljeret i området, og vi har foretaget forhøringer for at tilvejebringe flere vidner og andre nye spor i sagen. Vi er desværre ikke kommet nærmere et gennembrud, og vi håber, at offentligheden kan hjælpe os videre,« tilføjer politikommissæren.

Nordjyllands Politi efterforsker på nuværende tidspunkt sagen som en voldssag, og man kan kontakte politiet på telefon 114.