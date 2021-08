Sydøstjyllands Politi efterlyser en mand, som de mistænker for at have begået vold i et supermarked.

Den voldelige episode fandt sted i Dagli’Brugsen på Klodhøjvej 2 i byen Hejnsvig vest for Billund.

Omkring klokken 18:15 den 17. juli blev der begået vold, som den efterlyste er mistænkt for at stå bag.

Politiet beskriver den formodede gerningsmand som en mand på 30 -35 år, cirka 175 cm høj, kraftig af bygning, mørk i huden og med sort kort hår og sort fuldskæg.

Denne mand er efterlyst for supermarkedsvold. Foto: Politifoto Vis mere Denne mand er efterlyst for supermarkedsvold. Foto: Politifoto

Han har en tatovering på højre underarm og venstre hånd, og han talte dansk med accent.

På gerningstidspunktet var han iført en sort kasket med rød skrift, en hvid t-shirt med CK-print og en sort vest med hvide striber. Herudover var han iført blå jeans og hvide kondisko.

Sydøstjyllands Politi formoder, at gerningsmanden ikke er fra området omkring Hejnsvig, men at han muligvis er fra den syd-vestlige del af Sjælland.

Personer, der mener at kunne genkende den mulige gerningsmand ud fra overvågningsbillederne, opfordres til at kontakte Sydøstjyllands Politi via 114.