Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ukendt bilist har formentlig natten til søndag kraftigt torpederet en lade i Søndersø nordvest for Odense.

Selv om den grå gerningsbil blev efterladt på stedet, er Fyns Politi stort set på bar bund i mysteriet.

Det skyldes, at bilens nummerplader er forsvundet.

Måske fordi bilens fører kan have haft åndsnærværelse nok til at skrue dem af efter den voldsomme påkørsel af laden.

Ifølge vagtchef Milan Seyfabad fra Fyns Politi manglede både bilens fører og nummerpladerne, da ordensmagten søndag formiddag omkring klokken 10 var fremme ved den smadrede ladebygning på Kosterslevvej i Søndersø.

Her var der ved påkørslen opstået et flere meter stort hul på hele hjørnepartiet af laden, så man med rette kan frygte for bygningens stabilitet.

Politiet kunne bagefter finde stelnummeret på den efterladte Skoda Fabia, men da der ikke var tale om stelnummeret på en dansk indregistreret bil, førte det ikke umiddelbart til en nærmere identifikation af den mulige gerningsperson eller bilens ejer.

Derfor er Fyns Politi interesseret i henvendelser på telefon 114 fra folk, der enten kan genkende den grå Skoda eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Den grå Skoda Fabia blev efterladt på gerningsstedet uden nummerplader, så politiet foreløbig er uden spor af ejeren. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den grå Skoda Fabia blev efterladt på gerningsstedet uden nummerplader, så politiet foreløbig er uden spor af ejeren. Foto: Presse-fotos.dk

Hos politiet betragtes den efterladte bil foreløbig som hittegods.