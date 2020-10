Københavns Politi beder offentligheden om hjælp til at finde 26-årige David Vice Rasweu Mmotlana Seripe.

»Det drejer sig om en mand, vi vurderer til at være farlig,« udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass i en pressemeddelelse.

Den 26-årige er efterlyst i forbindelse med et drabsforsøg, der ifølge politiet fandt sted den 27. maj 2020 i Hvidovre.

Politiet fik et tip om, at et drab skulle finde sted, og rykkede ud med det samme. Det fik ifølge pressemeddelelsen tre mistænkte til at flygte fra stedet i bil, men chaufføren mistede kort efter herredømmet over bilen og kørte ind i et hus.

Har du set denne mand? Vi vurderer ham til at være farlig, undlad derfor at kontakte ham, men ring 1-1-4 med det samme, hvis du ved, hvor han befinder sig. Han er mistænkt for et drabsforsøg i maj i Hvidovre #politidk https://t.co/uLuzEa4aSB — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 6, 2020

Ingen kom alvorligt til skade, og efter biluheldet flygtede bilens tre passagerer til fods. To blev kort efter anholdt, men den tredje, David Vice Rasweu Mmotlana Seripe, slap væk. Han pådrog sig i forbindelse med biluheldet lettere hovedskader.

Politiet efterlyste første gang den 26-årige mistænkte tilbage i juni måned, men efterlysningen har endnu ikke ført til anholdelse.

»Vi har desværre endnu ikke fået fat på den mistænke trods flere brugbare henvendelser. Derfor beder vi igen om hjælp,« udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass i pressemeddelelsen.

Drabsforsøget skete ifølge politiet som led i en konflikt mellem to bandegrupperinger.

»Derfor er det vigtigt, at vi får fat på ham,« lyder det fra Knud Hvass.

I relation til sagen sidder ni personer allerede varetægtsfængslet. De er sigtet for tre drabsforsøg, der foruden drabsforsøget 27. maj også tæller et 25. maj i Hvidovre og et 3. april i Husum. De fængslede er også sigtet for besiddelse af våben.

Politiet udsender følgende signalement af David Vice Rasweu Mmotlana Seripe: Dansk mand, afrikansk af udseende, 26 år gammel og normal af bygning, cirka 172 cm. høj. Han har kort, sort hår, brune øjne og skægstubbe/skæg.

David Vice Rasweu Mmotlana Seripe vurderes til at være farlig og politiet fraråder derfor, at man selv tager kontakt til ham. Oplysninger kan i stedet gives til politiet på 114.