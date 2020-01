Den 56-årige familiefar Ragnar Haug har været forsvundet siden 26. december. Nu går Københavns Politi ud med nye oplysninger i sagen.

Politiet efterlyser en koksgrå firehjulstrækker, der blev set foran Ragnar Haugs bopæl kort tid efter han forsvandt.

»Det er et køretøj, der er blevet set på stedet, og hvor vi gerne vil have kontakt til føreren,« siger vagtchef Michael Andersen.

Ved du noget? Så send en mail til 1929@bt.dk.

Ragnar Haug blev sidst set forlade sin bopæl på Boserupvej i Brønshøj, den 26. december 2019 kl. ca. 18.15. Morgenen efter, den 27. december kl. ca. 07.30, bemærkede et vidne en koksgrå firehjulstrækker foran familiens bopæl.

»Oplysninger om denne bil, andre biler eller personer, som er set på Boserupvej den 26. eller 27. december, vil politiet meget gerne have informationer om,« skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Fordi Ragnar Haug har været væk i mere otte døgn er sagen nu overdraget til Drabssektionen i Københavns Politi, oplyser vagtchefen.

Københavns Politi har tidligere fortalt, at Ragnar Haugs familie kom hjem til deres fælles hjem, men at faren ikke var nogen steder at se.

Der var umiddelbart intet sygdomsbillede eller gammel historik, der kan forklare hans forsvinden

Politiet er i besiddelse af Ragnar Haugs mobiltelefon, pung og andre personlige ejendele, som blev fundet på bopælen.

Et stort område omkring Husum Station har været afspærret og ifølge politiet er området omkring familiens bopæl blevet gennemsøgt med politihunde. Et nærliggende vandområde er blevet undersøgt med dykkere.

Københavns Politi opfordrer beboere på Boserupvej og nærliggende veje til at kigge efter Ragnar Haug, særligt i haver, garager, skure, kælderskakter og lignende.

Københavns Politi efterlyste den 28. december Ragnar Haug i offentligheden og udsendte et billede af ham til pressen.

Ragnar Haug beskrives som cirka 185 cm høj og spinkel af bygning. Han har gråt hår og taler dansk norsk accent.

Han kan være iført en blå jakke af mærket Peak Performance

Personer der har viden om Ragnar Haugs forsvinden, kan kontakte politiet på 114.