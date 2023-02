Lyt til artiklen

En 27-årig mand efterlyses nu af Københavns Politi.

Manden, der hedder Murat Senoglu, mistænkes for at have deltaget i omfattende hashsalg.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 17. januar kunne Københavns Politi i en koordineret aktion anholde syv personer, der nu er sigtet i en sag om organiseret handel med hash i Pusher Street på Christiania.

Her ses et billede af den efterlyste mand. Foto: Københavns Politi Vis mere Her ses et billede af den efterlyste mand. Foto: Københavns Politi

»Politiet leder dog fortsat efter endnu en person, og som led i efterforskningen offentliggør Københavns Politi nu navn og billede af den 27-årige Murat Senoglu, som mistænkes for at have deltaget i det omfattende hashsalg,« lyder det.

Den efterlyste mand beskrives som værende almindelig af bygning og omkring 177 centimeter høj.

Han er brun i huden, har brune øje og har mørkt hår og fuldskæg.

»Hvis man træffer Murat Senoglu eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4,« lyder det fra Københavns Politi.