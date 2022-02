Nordjyllands Politi efterlyser 21-årige Oliver Ibæk Lund, som har været forsvundet siden fredag klokken 01.

Den 21-årige mand forsvandt under en bytur.

Han er sidst set på Toldbod Plads i Aalborg.

»Vi har udtømt de muligheder, vi havde for at finde ham og vi har ikke nogen spor at gå efter. Derfor beder vi nu offentligheden om hjælp,« siger Poul Fastergaard, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Toldbod Plads ligger ikke langt fra Limfjorden, men ifølge vagtchefen er der ikke noget, der tyder på, at den unge mand skulle være faldet i vandet.

»Han er ikke set nede ved kajkanten, så der er ikke nogen indikationer på, at han skulle være faldet i vandet. Men det er klart, at det er en frygt vi har,« siger Poul Fastergaard.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der har set Oliver Ibæk Lund efter klokken 01 natten til fredag. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Den 21-årige beskrives som almindelig af bygning, mørkt kort hår og med briller. Han var iført en mørk uldfrakke, lyseblå jeans og brune sko, da han forsvandt.