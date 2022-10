Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi leder i øjeblikket efter en 17-årig dreng, der er stukket af fra en institution, hvor han har siddet varetægtsfængslet for drabsforsøg.

Han stak af den 30. september – men er endnu ikke fundet igen.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at teenageren ifølge politiets oplysninger befinder sig i hovedstadsområdet.

»Vi har søgt at få fat i den unge mand af forskellige veje, men vurderer nu, at det er nødvendigt at efterlyse ham offentligt,« siger politikommissær Ole Nielsen.

Der er tale om den 17-årige Sekeria Abdi Musse Elmi, der sad varetægtsfængslet på en sikret institution i Skibby. Han er mistænkt for drabsforsøg.

Et drabsforsøg, han også ved byretten er blevet dømt for.

Retten i Glostrup valgte i foråret at idømme den 17-årige Elmi fem år og ni måneders fængsel for blandt andet et drabsforsøg begået i Taastrup i januar 2021.

Her havde den nu 17-årige ifølge sagens anklageskriftet indfundet sig ved busholdepladsen ved Høje Taastrup Station. Det samme havde hans formodede offer. En mand på 22 år.

Selvom den 22-årige formåede at undvige otte stikforsøg, blev han alligevel ramt i højre side af ryggen. Hans lunge kollapsede, og hans lever tog skade.

Offeret blev også stukket i begge hofter, og det er altså anklagemyndighedens påstand, at gerningsmanden havde til hensigt at dræbe.

Efter knivstikkeriet på Høje Taastrup Station.

En vurdering, som Retten i Glostrup var enig i. Elmi blev desuden fundet skyldig i et andet knivstikkeri begået otte måneder forinden.

Efter dommen blev han varetægtsfængslet, da sagen blev anket til landsretten.

Idet Elmi er under 18 år, skete det på en sikret institution.

B.T. har spurgt politikommissær Ole Nielsen, hvorfor man først nu vælger at efterlyse den 17-årige.

»Det er altid en vurdering. Det står også i retsplejeloven: Det skal være nødvendigt. Da vi efter to og en halv uge ikke har kunnet finde ham, vælger vi så at efterlyse ham nu.«

Adspurgt, om politiet vurderer, at han er farlig, lyder svaret:

»Manden er jo dømt for drabsforsøg. Det er en alvorlig forbrydelse. Men overfor offentligheden anser vi ham ikke som værende farlig.«

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 43861448, som er åbent døgnet rundt.