En 64-årig kvinde skulle ikke trækkes i efterløn for frivilligt arbejde i forening, lyder dom fra landsretten.

Viborg. Vestre Landsret har fredag givet en efterlønsmodtager medhold i, at hun gerne måtte virke som frivillig ulønnet instruktør i en lokal fitness forening.

Derfor skulle hun ikke trækkes i efterløn på grund af sit arbejde i foreningen.

Landsrettens dom vækker glæde hos Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), som har lagt sag an mod Ankestyrelsen på vegne af 64-årige Inge Precht.

- Vi er rigtig glade for dommen, som slår fast, at der ikke skal være problemer for de efterlønnere og dagpengemodtagere, der ønsker at være frivillige ulønnede instruktører.

- Det er vigtigt, at alle har ret til og mulighed for at være frivillige i idrætsforeningerne, siger DGI's næstformand, Charlotte Bach Thomassen, i en pressemeddelelse.

Inge Precht er også meget glad for landsrettens afgørelse.

- Det her har ikke kun været min kamp, men på vegne af alle frivillige, siger hun i en pressemeddelelse.

Det centrale punkt i sagen er, hvorvidt foreningen kunne anses for en frivillig forening eller ej efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

I byretten i juli sidste år fik Ankestyrelsen medhold i sagen.

Her lød det, at centret i realiteten fungerede som en konkurrent for et privat fitnesscenter i byen, og derfor var der ikke tale om frivilligt arbejde.

Da foreningens overskud ikke gik til almennyttige formål, men til blandt andet vedligeholdelse og indkøb, så kunne den ikke anses som en frivillig forening efter arbejdsløshedsforsikringsloven, vurderede byretten.

Men det er landsretten ikke enig i. Her vurderer retten, at foreningen godt kan anses som frivillig - også selv om et eventuelt overskud bliver brugt på vedligeholdelse og indkøb.

Der er også kommet nye regler, siden retssagen først begyndte. I december sidste år vedtog et flertal i Folketinget en lovændring, som gør det nemmere for folk på dagpenge og efterløn at være frivillige.

/ritzau/