To mænd på 23 år og en 18-årig kvinde er lørdag eftermiddag blevet løsladt efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

De er sigtet for at undlade at hjælpe en 19-årig cyklist, der var i livsfare, efter at hun natten til torsdag blev påkørt af en bil på Amager.

Hun afgik senere ved døden.

Det oplyser vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

De tre unge var ifølge politiet passagerer i bilen. Bilens fører blev fredag varetægtsfængslet og sigtet for uagtsomt manddrab.

/ritzau/