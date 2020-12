Bente Naundrup glemmer aldrig den oktoberdag i 2005, hvor hendes liv blev vendt på hovedet.

Hun tilgiver heller aldrig den mand, der med en hensynsløs kørsel – og med hash i blodet – sendte hendes uskyldige søn Kasper i døden.

Og så tilgiver hun især aldrig ikke den danske stat og det danske retssystem for kun at idømme drabsmanden 14 måneders fængsel.

Derfor var der også glæde at spore, da B.T. i dag fangede Bente over telefonen og kunne fortælle hende om den nye aftale, der er blevet indgået på Christiansborg.

Bente Naundrup mistede i 2005 sin elskede søn Kasper. Siden har hun været rystet over dommen til den gerningsmand, der kørte Kasper i døden. Foto: Michael Nørgaard Vis mere Bente Naundrup mistede i 2005 sin elskede søn Kasper. Siden har hun været rystet over dommen til den gerningsmand, der kørte Kasper i døden. Foto: Michael Nørgaard

Den indebærer nemlig, at vanvidskørsel, der koster menneskeliv, fremover vil give en straf, der er halvanden gang højere.

Med andre ord: Får en vanvidsbilist i dag to års fængsel, vil vedkommende med den nye lov få en dom på fem års fængsel.

»Det er absolut positivt. Endelig sker der noget. Det er bare ærgerligt, at der skulle gå så lang tid, og at så mange menneskeliv skulle gå tabt,« siger Bente Naundrup.

Den nye lov ville give Kaspers drabsmand en fængselsdom på tre år og seks måneder i stedet for ét år og to måneder.

»Det er bedre, men det er stadig ikke nok, synes jeg,« siger Bente.

Den nye aftale ​Her er de fem nye initiativer: Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.



Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 pct., og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 100 pct.



Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.



Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 50 pct. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 pct.



Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel.

Charlotte Philbert Michelsen stemmer i.

Hun var mor til den altid smilende Ida Philbert Vangsø Ottzen på 21 år, der en majdag i 2018 blev torpederet af en bilist, som kørte over for rødt ved et kryds i Aarhus-forstaden Brabrand.

Bilisten blev dømt for uagtsomt manddrab, men kunne nøjes med én måneds fængsel.

»Den nye aftale er godt, og den er ét skridt på vejen, men …,« siger Charlotte og tager sig en dyb indånding:

»Det ville betyde, at Idas drabsmand gik fra én måned til to og en halv måned. Er det nok? Langtfra.«

Hvad synes du om den nye aftale?

Charlotte mener derfor, at man også bør se mere på, hvordan straffene bliver udmålt, og hvad man vurderer som 'skærpende' omstændigheder.

»Idas drabsmand havde flere tidligere forseelser som bilist, men det blev ikke vurderet som en skærpende omstændighed. Så man skal altså kigge mere på, hvad vanvidsbilisme er,« siger hun.