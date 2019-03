Københavns Politi søger nu vidner i sagen om det spædbarn, der blev fundet efterladt mandag aften.

Den lille pige blev fundet liggende i en indkøbspose fra Netto klokken 23.14 mandag aften. Derfor søger politiet nu vidner, der kan have set posen.



'Politiet søger vidner, der har set indkøbsposen fra Netto stå i gruset ved cykelstien nær krydset mellem Grøndals Parkvej og Gudenåvej i Vanløse i tidsrummet mellem kl. 19 - 23.14.'

Det nyfødte spædbarn var ifølge Københavns Politi svøbt i en mørkeblå hættetrøje af mærket 'Divided' fra H&M i str. S og havde et gråt uldtæppe omkring sig.

Barnet var desuden iført en babyhue af mærket ”Joha” i str. 0-1 mdr.

'Københavns Politi efterlyser derfor også vidner, der genkender disse effekter og har set dem i forbindelse med en gravid kvinde eller en kvinde, der meget nyligt har født.'

Det var en tilfældig borger, der kom forbi, som fandt den lille pige, der vurderes til at være mellem nul og fem dage gammel.

Den lille pige havde en lignende hue på. Foto: Københavns Politi Vis mere Den lille pige havde en lignende hue på. Foto: Københavns Politi

Det lille barn har det efter omstændighederne godt, men hun blev efterfølgende indlagt på hospitalet til et tjek af rutinemæssige årsager.

Så snart, hun bliver frigivet af hospitalet, vil hun blive overgivet til de sociale myndigheder i kommunen.

Københavns Politi har i løbet af tirsdagen efterforsket i flere forskellige retninger.

»Vi har selvfølgelig nogle ideer til, hvordan vi skal efterforske det her. En del af tingene er omkring det materiale, som pigen var svøbt ind i. Det skal vi have sporsikret,« lød det tidligere fra vicepolitiinspektør Jesper Beuschel til B.T., inden han tilføjede:

Pigen var svøbt i denne eller en tilsvarende hættetrøje. Foto: Københavns Politi Vis mere Pigen var svøbt i denne eller en tilsvarende hættetrøje. Foto: Københavns Politi

»Derudover skal vi have talt med en række mennesker og vidner og se, om vi kan finde overvågning rundt omkring og så håbe på, at vi kan få nogle henvendelser, der gør, at vi kan komme i mål.«

Hvilken etnicitet, den lille pige har, kan politiet på nuværende tidspunkt ikke sige noget om.

»Vi har en klar opfordring til pigens moder om, at hun skal rette henvendelse til os, til nogle venner eller til andre myndigheder, så den hjælp, der helt klart er behov for, kan blive givet, og den her ulykkesagelige sag kan få en form for løsning,« udtalte vicepolitiinspektøren tidligere til B.T.

Har du oplysninger om sagen, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.