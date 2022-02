Nordjyllands Politi bekræfter overfor B.T., at der ikke længere foretages undersøgelser på den adresse i Flauenskjold, som politiet i forbindelse med drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn har undersøgt massivt siden onsdag.

Meldingen kommer fra efterforskningsleder Frank Olsen.

I huset bor den varetægtsfængslede 36-årige mand, som er en af to personer, der er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Onsdag klokken 11.20 og 11.21 anholdt Nordjyllands Politi de to 36-årige mænd. Straks herefter afspærrede politiet de to mænds hjemmeadresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold samt et sommerhus i Saltum.