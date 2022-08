Lyt til artiklen

Politiet har bundet den sidste sløjfe på det stykke efterforskningsarbejde, der har stået på siden november sidste år.

Nemlig vedrørende den sag, hvor en 62-årig mand har været sigtet for at stjæle genstande fra en række borgere via sit job som hjemmehjælper i Rebild Kommune.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Efterforskningen er afsluttet og sendt til anklagemyndigheden, som overtager sagen herfra,« siger Mikkel Brügmann, politikommissær ved Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet, som i januar foretog anholdelse og sigtede manden for de omfattende tyverier, stjal den 62-årige de første genstande i 2020 – og fortsatte indtil begyndelsen af 2022, hvor han blev anholdt.

Det er primært smykker, sølvtøj, mønter og pyntegenstande, den 62-årige er mistænkt for at have stjålet.

Politiets efterforskning har ført til, at han er sigtet for at have bestjålet 46 borgere for en samlet værdi på over en million kroner.

»Det er de fund, vi har gjort ved ransagning. Men vi har ikke kunnet finde alt det, som er meldt stjålet. Nu skal vi se, om det kan kædes op på bestemte tyveriforhold sammenholdt med hans forklaring.«

»Så nu skal forhold og forklaringer gøres op, og så er det anklagemyndigheden, som skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen,« lyder det fra Mikkel Brügmann.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvordan den 62-årig forholder sig til anklagerne mod sig.

Sagen er blevet efterforsket siden november. Dengang var det en borger, der havde fået stjålet nogle genstande, herunder jubilæumsmønter, fra sit hjem.

Den 62-årig var den eneste, der havde været på adressen i det formodede gerningstidspunkt. Og det gav mistankegrundlag til at indlede en efterforskning, der nu har vokset sig større.

Der er hele 11 fotomapper med billeder af tyvekosterne på politiets hjemmeside.

Den 62-årige blev som følge af sagen fyret omgående af Rebild Kommune.

»Vi er dybt berørte af denne sag og kede af det på vegne af de borgere, der har været udsat for tyveri. Samtidig er vi kede af det for kollegerne i hjemmeplejen, for det påvirker naturligvis alle, når den slags sker,« har Birgitta Sloth Christiansen, ansvarlig for Center Pleje og Omsorg i kommunen, sagt til B.T., hvorefter hun tilføjede:

»Vores medarbejdere er både dygtige og engagerede, men alligevel har vi altså her et tilfælde, hvor tilliden er blevet brudt«.

Om der bliver rejst tiltale – og eventuelt hvornår det sker – er uvist.