Nye detaljer fra efterforskningen af danmarkshistoriens største svindelsag viser, hvor iskolde de mistænkte svindlere var.

Og hvor hovedløst Skat udbetalte penge fra statskassen, der led et tab på 12,6 milliarder kroner.

Samlet set påstod de mistænkte at eje 80 procent af aktierne i Danmarks største teleselskab, TDC, i 2014.

Og det gentog sig i 2015, hvor svindelen var på sit højeste niveau.

Det viser retsdokumenter fra High Court i London, hvor Skattestyrelsen med hjælp fra politiets efterforskning har stævnet 71 personer og firmaer.

Med de fiktive aktier var de mistænkte i stand til at få udbetalt store beløb, nærmere bestemt den skat på udbytte fra aktierne, som udlændingene kan få refunderet for ikke at blive beskattet i to lande.

Sådan snød svindlerne Skat

At de to år i træk slap af sted med at påstå at eje fire femtedele af TDC, tilføjer en ny dimension af absurditet i udbytteskat-sagen

Det mener Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

»Det forstærker indtrykket af, at Skat manglede et samlet overblik, og at man tilsyneladende har udbetalt meget store summer i refusion uden at have foretaget dobbelttjek, selv i tilfælde hvor det virkede oplagt at gøre det,« siger han.

Skattestyrelsen har anlagt retssager i bl.a. London mod den hovedmistænkte britisk-indiske Sanjay Shah og over 400 andre firmaer og personer i et forsøg på at få nogle af de tabte 12,6 milliarder kroner retur.

Bagmanden Sanjay Shah Britisk-indiske Sanjay Shah er stævnet af Skattestyrelsen og sigtet af politiet. Han beskyldes for at være bagmanden i et omfattende svindelnummer. Det danske skattevæsen har udbetalt 12,6 milliarder kroner til folk, der påstod at have aktier i danske virksomheder. Det kan være et velovervejet valg, at Shah lige netop har slået sig ned i Forenede Arabiske Emirater, der i marts kom på EU's liste over skattely. »Det er nemt at overføre penge til Dubai, som stammer fra kriminalitet, da myndighederne ikke stiller spørgsmål ved, hvor pengene stammer fra,« siger revisor Jakob Dedenroth Bernhoft. Skattestyrelsen er gået i retten i Storbritannien, USA, Malaysia, Forenede Arabiske Emirater, Tyskland, Canada, Luxembourg og Danmark for at få pengene retur. Både Sanjay Shah og hans kone er stævnet af Skattestyrelsen. Shah har fået indefrosset værdier i London samt i Dubai.

Samtidig er en skattekommission ved at undersøge skandalen, mens Bagmandspolitiet fortsat efterforsker Sanjay Shah med henblik på at få ham udleveret fra Forenede Arabiske Emirater.

B.T. har i en minidokumentar besøgt Sanjay Shah og beskrevet hans luksuriøse liv i Dubai, som kan ses i toppen af artiklen.

Shah mistænkes af Skat for at være bagmanden i det omfattende svindelnummer udført i perioden august 2012 til juli 2015.

Her modtog det daværende Skat tusindvis af ansøgninger fra udlandet om at få refunderet den skat, der blev lagt på udbyttet fra danske aktier, blandt andet fra TDC.

I dag – fire år efter – er Skattestyrelsen nået frem til, at Sanjay Shah og hans medsammensvorne aldrig har ejet størstedelen af teleselskabet.

Shah ejede en række firmaer, der sendte ansøgningerne om at få refunderet udbytteskat på vegne af bl.a. små pensionsfonde oprettet til en eller to personer.

Men disse 'havde begrænset eller slet ingen aktiver' og havde altså ikke købekraften til at eje 80 procent af TDC, mener Skattestyrelsen.

Hvordan kunne det daværende Skat undgå at opdage, at en snæver personkreds uberettiget fik udbetalt penge ved at påstå at eje 80 procent af Danmarks største teleselskab?

Skat-medarbejdere har berettet om kaotiske tilstande med nedskæringer, manglende ressourcer, ledelsessvigt og dårlige it-systemer, der i praksis ikke gjorde det muligt at kontrollere, om udlændingene reelt ejede de aktier, som lå til grund for at udbetale milliarderne.

Det er kommet frem ved afhøringer i Skattekommissionen, der fortsætter med at afhøre Skat-medarbejdere og politikere frem til jul.