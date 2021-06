Tirsdag poppede et lettere forpjusket ansigt op på storskærmen i Københavns Byret.

Efter en måned bag tremmer skulle TikTok-manden for en dommer og høre, hvorvidt han fortsat skulle være varetægtsfængslet, eller om han måtte komme ud i friheden igen, mens sagen mod ham stadig efterforskes.

Den 29-årige mand, som medierne har døbt TikTok-manden, nulrede sig i sit fuldskæg, der både var blevet mørkere og større, siden han sad i Københavns Byret til grundlovsforhør 19. maj.

I grundlovsforhøret kom det frem, at TikTok-manden er sigtet for at have stået bag to voldtægter, et forsøg på voldtægt, to tilfælde af blufærdighedskrænkelse samt to forsøg på ulovlig tvang.

Her besøger manden B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen Vis mere Her besøger manden B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen

Denne gang var han ikke selv fysisk til stede i retten men sad i et hvidt, sterilt lokale i fængslet, hvorfra han var med over en videoforbindelse.

Anklageren fra Københavns Politi Anders Larsson lagde ud med at fortælle, hvad de tre efterforskere på sagen har fundet frem til siden grundlovsforhøret.

Udover at have gennemgået mandens telefon og computer minutiøst, har de foretaget afhøringer og ransagelser, fortalte han. Blandt andet en ransagelse af TikTok-mandens lagerrum, hvor de gjorde et specielt fund.

»Den sigtede har ikke nogen bopæl, men han har et lagerrum, hvor vi har fundet forskelligt sexlegetøj. Og så har vi fundet en notesbog, der indeholder en liste med flere pigenavne,« fortalte anklager Anders Larsson i retten.

Efterforskningen er endnu på sit indledende stadie, forklarede Anders Larsson – blandt andet som argumentation for, at TikTok-mandens varetægtsfængsling skulle forlænges yderligere.

Og det blev den.

Efter dommeren både havde hørt forsvarer og anklagers argumenter, besluttede hun, at TikTok-manden skulle forblive varetægtsfængslet frem til 13. juli.

De er rigtig glade for, at han blev varetægtsfængslet i første omgang, og at den fængsling så blev forlænget i dag – fordi de er bange for ham Tobias Grotkjær Elmstrøm, bistandsadvokat for adskillige forurettede bag anmeldelse

Dommeren begrundede det med, at der ville være en risiko for, at han kunne påvirke ofre – men også for, at han kunne gentage sine krænkelser, hvis han blev sat på fri fod.

Tobias Grotkjær Elmstrøm er bistandsadvokat og repræsenterer størstedelen af de 60 kvinder og piger, som står bag anmeldelsen, der har ført til sigtelsen i København.

Han fortæller, at den fortsatte fængsling af manden i dag er enormt vigtig for pigerne.

»De er rigtig glade for, at han blev varetægtsfængslet i første omgang, og at den fængsling så blev forlænget i dag – fordi de er bange for ham,« lyder det fra Tobias Grotkjær Elmstrøm, inden han uddyber:

»Det er klart, at man kan være bange for, at det kan eskalere, når man anmelder en person.«

Bistandsadvokaten fortæller, at aldrene på de piger og kvinder, han repræsenterer, spænder mellem ni-ti-årsalderen og op til 30 år.

Fordi mange af pigerne er mindreårige, har han haft løbende kontakt til deres forældre, fortæller han:

»Det er meget forskelligt, hvordan de tackler det. De vil gerne høre, hvad det betyder, når man anmelder til politiet, hvad der sker med deres datter, og hvad der sker med ham,« siger Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Og hvad der konkret kommer til at ske med TikTok-manden vides ikke endnu. Bistandsadvokaten fortæller, at han føler sig sikker på, at han vil blive dømt. Men hvor hårdt og hvornår, ved han ikke.

Der foreligger stadig en længere efterforskning for politiet, og så skal der en stor mentalundersøgelse af den 29-årige i gang.

I Helsingør Byret blev TikTok-manden for en måned siden dømt skyldig i en anden sag.

Her blev han dømt skyldig i alle de ni forhold, han var tiltalt for – som er lignende dem i København – og i den forbindelse fortalte anklageren, at man i København ville påbegynde en større mentalundersøgelse, der i sidste ende ville kunne udløse en forvaringsdom.

TikTok-manden afventer stadig at få sin straf udmålt i Helsingør.

Han nægter sig skyldig i de syv forhold, han er sigtet for i København.