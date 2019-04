Dykkere er lige nu i aktion i vandet ved Rungsted i forbindelsen med weekendens skuddrab.

Det bekræfter presseafdelingen hos Nordsjællands Politi.

»Dykkere afsøger, om der skulle være genstande i vandet, som kan knyttes til skyderiet,« lyder det fra politiets pressetalskvinde.

Det er søværnet, der samarbejder med politiet om aktionen.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvilke effekter, der er tale om, men det kan blandt andet dreje sig om gerningsmændenes våben.

Lørdag aften blev det mondæne villaområde langs Rungsted Strandvej nord for København skuesplads for et dramatisk skudopgør.

Der blev affyret flere skud, og en 20-årig mand blev dræbt.

Derudover blev flere andre såret.

Efter lørdagens skyderi fandt politiet et våben omkring gerningsstedet, men det stod ikke umiddelbart klart, hvorvidt der var tale om mordvåbenet.

Politiet anholdt hele 22 personer efter skyderiet, men langt de fleste blev løsladt igen kort efter.

Søndag eftermiddag blev fem mænd fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Hillerød. Alle er sigtet for drab eller medvirken til drab. De nægter sig skyldige.

Opdateres...