Københavns Politi er blevet bedt om at genoptage sag om bestikkelse. Sagen blev ellers droppet i november.

Efter mere end to års undersøgelser opgav Københavns Politi i november at rejse en straffesag mod en tidligere afdelingsleder i Rigspolitiet.

Men der skulle ikke gå lang tid, før sagen, der blandt andet handler om bestikkelse, blev fundet frem igen.

Rigsadvokaten har således bedt Københavns Politi om at åbne sagen på ny.

Det skriver B.T.

Det var i marts 2017, at Rigspolitiet anmeldte den tidligere afdelingsleder Bettina Jensen for blandt andet bestikkelse.

Efter at sagen blev skrinlagt, har Rigspolitiet klaget til Rigsadvokaten, fortæller Thomas Østrup, koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet.

- Som part i sagen er vi blevet gjort bekendt med nye oplysninger i efterforskningen. Det har givet anledning til, at vi ønsker sagen genoptaget.

- Jeg kan ikke kommentere yderligere på grund af den konkrete efterforskning, siger han til B.T.

Bettina Jensen fratrådte sin stilling i Rigspolitiet i februar 2017. Det skete efter gensidig aftale.

Hun var under mistanke for at have favoriseret bekendte i forbindelse med køb af konsulentydelser. I rollen som afdelingschef gav hun opgaver til konsulenter uden at sætte ydelserne i udbud.

Udgifterne løb op i adskillige millioner kroner.

Da dagbladet B.T. havde omtalt problemer med at overholde reglerne, besluttede Rigspolitiet at få lavet en undersøgelse.

Revisionsselskabet PwC konkluderede, at udbudsreglerne kun var blevet overholdt for 38 procent af udgifterne til konsulenter i perioden fra januar 2015 til september 2016.

Reglerne var ikke blevet fulgt i forbindelse med køb af konsulentydelser for cirka 150 millioner kroner, fremgik det af rapporten.

Da sagen blev droppet i november, skyldtes det manglende beviser, fortalte advokaturchef Dorit Borgaard dengang.

- Efterforskningen har ikke kunnet påvise, at hun har modtaget bestikkelse eller begået andre strafbare forhold i forbindelse med sin ansættelse i Rigspolitiet, sagde hun til Ritzau.

