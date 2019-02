En hjemmehjælper fandt ved et rutinebesøg en 70-årig mand, som lå død på sin bopæl i Hejls ved Kolding.

På grund af omstændighederne undersøgte Sydøstjyllands Politi dødsfaldet med henblik på at afdække, om der lå en forbrydelse bag.

Efterforskningen har nu vist, at der ikke er tale om en forbrydelse, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen modtog politiet mandag den 11. februar klokken 11.26.

Som en del af efterforskningen blev tekniske efterforskere, hundeførere og retsmediciner tilkaldt til stedet.

Sent mandag oplyste Sydøstjyllands Politi, at en obduktion af den 70-årige kan hjælpe med at fastslå dødsårsagen.

'Der vil formentlig blive gennemført en obduktion af den afdøde med henblik på at fastslå dødsårsagen og dermed kaste lys over, om omstændighederne omkring fundet af den afdøde skyldes en forbrydelse,' lød det i en pressemeddelelse.

De pårørende til den afdøde er underrettet.