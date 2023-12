Statsadvokaten indstiller efterforskningen af fire betjente, som var under mistanke for vold mod en syrisk familie fra Vejle.

Det skriver den i en pressemeddelelse.

Episoden med de fire betjente blev også kædet sammen med den dengang 16-årige Farhad Tobers forsvinden 9. april 2022 i Vejle.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed har gennemført en grundig efterforskning, hvor alt udleveret materiale er gennemgået.

»Det er på den baggrund statsadvokatens vurdering, at der ikke er den tilstrækkelige bevismæssige sikkerhed for, at betjentene har begået noget strafbart, hvorfor efterforskningen bliver indstillet,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den dengang 16-årige Farhad Tober forsvandt ifølge familien for halvandet år siden. Han blev set sidste gang i forbindelse med en politiforretning i Vejle, hvor han løb ind i en skov.

Det er blevet fremlagt i DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?', hvor familien fortæller, at de mener, at Sydøstjyllands Politi i en længere periode har chikaneret familien.

Sidenhen er Farhad blevet genforenet med sin familie.