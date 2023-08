Vold eller trusler. Eller begge dele. Det er fællesnævnerne for de mulige hadforbrydelser, som Københavns Politi efterforsker i kølvandet på Pride-ugen.

Der kan komme flere sager til, men lige nu er der tale om syv sager. Og i en af dem er den mistænkte gerningsmand bare ti år gammel.

Af samme årsag kan sagen heller ikke føres som en straffesag, så her tager de sociale myndigheder over.

I to af de andre sager er der hver én sigtet, oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi tager hver eneste sag alvorligt og er fuldt bevidste om det vigtige i at afdække, om motivet for volden eller truslerne bunder i den forurettedes seksuelle orientering.«

»Hvis det kan sandsynliggøres, vil anklagemyndigheden kræve en skærpet straf, når der bliver rejst tiltale,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel om sagerne.

Oplevede du at blive udsat for en hadforbrydelse under Pride-ugen? Så kontakt gerne B.T.s journalist Katja Mejborn på mail kame@bt.dk.

Pride-ugen varede fra 12. til 20. august, og nøjagtig som sidste år var politiet til stede med øget bemanding i kølvandet på et dødeligt skyderi i forbindelse med Oslo Pride i Norge i 2022.

I forbindelse med sidste års Pride modtog Københavns Politi to anmeldelser, hvor det blev vurderet, at der var et hadmotiv. Året forinden var tallet syv.

I straffeloven lyder det, at en hadforbrydelse er, når et offer bliver truet, hånet eller nedværdiget på grund af eksempelvis sin seksuelle orientering. Det er dog ikke alle hadefulde udtalelser, der bliver betragtet som hadforbrydelser.

I loven lyder det nemlig, at 'det er en betingelse, at en udtalelse skal være fremsat offentligt eller med hensigt om, at den skal udbredes til andre'.

Også vold, trusler på livet eller drabsforsøg kan blive betragtet som hadforbrydelser, hvis der er et hadmotiv.

At Københavns Politi nu efterforsker syv sager, er ikke ensbetydende med, at der kun er indløbet syv anmeldelser om hadforbrydelser.

Der kan også komme flere anmeldelser til, og Københavns Politi kan ikke afvise, at man vil indlede efterforskning af yderligere sager.

For nuværende er der ifølge Jesper Beuschel intet, der tyder på, at der under dette års Pride skulle være koordineret chikane eller overfald på LGBTI+-personer.

»Der er ikke noget mønster i dette års sager. Det vil sige, at vi ikke har kendskab til, at nogen systematisk skulle have opsøgt seksuelle minoriteter i bybilledet med det formål at overfalde eller chikanere dem,« siger vicepolitiinspektøren.

