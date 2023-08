Nordjyllands Politi modtog tidligere i dag en anmeldelse om en livløs person fundet ved en shelterplads i et område beliggende på Brorholtvej syd for Vadum.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Da politipatruljer og ambulance kom frem, blev den livsløse person, en mand, erklæret død. Dødsfaldet beskrives som mistænkeligt.

»På findestedet er der nogle omstændigheder til stede, som gør, at vi i øjeblikket betragter det som et mistænkeligt dødsfald,« siger fastslår vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup.

»Vores opgave er nu at få dækket præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet, således at vi kan belyst hændelsesforløbet grundigt.«

Der er nu kriminalteknisk efterforskning, beredskabs- og hundepatruljer samt indsatsleder i området, hvilket er helt normalt procedure. Man vil derfor kunne se stort politiopbud i og omkring Vadum de næste mange timer.

Hvis man har informationer om den afdødes identitet, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.

»Et af omdrejningspunkterne i vores efterforskning lige nu er få identificeret den afdøde person, så det vil være en stor hjælp i vores indsats, hvis man er bekendt med pågældendes identitet,« siger vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup.

