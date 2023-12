Fyns Politi er i gang med at efterforske en hændelse, der onsdag aften fandt sted i en ejendom i Ringe.

Der var der sket en form for sprængning i et gangareal.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse fredag middag.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 21.30 onsdag aften på Svendborgvej 75 i Ringe.

Af anmeldelsen til Fyns Politi lød det, at der var hørt et højt brag på stedet.

Da politiet kom frem til stedet, kunne man konstatere, at der 'var sket en form for sprængning i et gangareal'.

»Vi var til stede på adressen i går (torsdag, red.) og undersøgte gerningsstedet. Vi kan foreløbigt konkludere, at der har været en form for sprængning, men hvad der præcist er sprunget, er for tidligt at udtale sig om,« siger politikommissær René Olstad fra Fyns Politi:

»Vi ser dog på sagen med stor alvor.«

Ingen af de personer, der befandt sig på ejendommen, da det skete, kom til skade.

Alle er blevet genhuset andre steder.

Hvis man ved noget om sagen, bedes man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 1-1-4.

Fyns Politi understreger, at sagen ikke har nogen sammenhæng med torsdagens udmelding fra PET og Københavns Politi, hvor det blev oplyst, at man havde anholdt flere personer i forbindelse med en antiterroraktion.