- Uforståeligt, at Københavns Politi afviser anmeldelserne i mordbrandssagen fra Scandinavian Star, siger politiefterforsker Thomas Vesth

Da Københavns Politi tirsdag meddelte, at man ikke vil indlede en egentlig efterforskning af anmeldelserne i maj sidste år af konkrete personer for mordbranden på Scandinavian Star, vakte det opsigt selv i politiets egne rækker, skriver avisen Danmark.

Efterforsker af økonomisk kriminalitet, Thomas Vesth fra Midt og Vestsjællands Politi kritiserer således beslutningen.

»Alene ud fra de åbne kilder, der er i sagen, står det krystalklart for mig, at der hos nogle har været et økonomisk motiv til at sætte den færge i brand. Jeg dybt forundret over, at Københavns Politi afviser sagen, og ikke vil afhøre helt centrale personer i sagen,« siger Thomas Vesth til avisen Danmark.

Foto: JOAKIM ROOS Vis mere Foto: JOAKIM ROOS

Advokaturchef i Københavns Politi, Dorit Borggaard forklarede i onsdags, at afvisningen skyldes, at bevismaterialet, der fulgte med anmeldelsen i maj, vurderes til at være tredjehåndsoplysninger og så uverificerbare, at de ikke vil kunne føre til en opklaring.

Hun forklarede også, at den helt centrale person i kredsen af anmeldte, den forsikringsmægler, der havde ansvaret for forsikringstegningen af skibet i sin tid, ikke er blevet afhørt, blandt andet fordi han i juni sidste år over for avisen Danmark afviste at have nogen rolle i branden.

Ligeledes bekræftede hun, at anmelderne ikke er blevet afhørt, begrundet i, at de havde indsendt en meget grundig skriftlig anmeldelse. Desuden henviste hun til, at det norske politi har efterforsket det økonomiske spor, uden at det har ført noget med sig.

Alt sammen gør kun forundringen større hos Thomas Vesth.

»Jeg har aldrig tidligere hørt om, at en mulig mistænkt person kan undgå afhøring, fordi han over for en avis bedyrer sin uskyld. Jeg kan heller ikke se i nogen politibøger eller i nogen lovgivning og har heller ikke hørt om tidligere tilfælde, at forurettede og anmeldere i en mordsag, ikke bliver afhørt,« siger han til avisen Danmark.

Mest af alt er han forbløffet over, at Københavns Politi henviser til den norske efterforskning af det økonomiske spor.

»I den kommissionsrapport, der blev afsluttet og debatteret i det norske Storting 22. marts sidste år, pointeres det, at ejer- og forsikringsforhold var et dansk anliggende, og at man ikke havde fået noget fra Danmark, og at der af den grund ikke var noget, der pegede i retning af forsikringssvindel som motiv til at sætte skibet i brand,« siger han.

Uanset kommissionsrapport og norsk politiindsats er der ifølge Thomas Vesth under alle omstændigheder en række ubesvarede, mistankepådragende spørgsmål i sagen, som skriger på at blive besvaret og efterforsket.

Foto: Løchen, Per Vis mere Foto: Løchen, Per

Han hæfter sig nok så meget ved, at norsk politi har konkluderet, at de anstiftede brande kræver skibskendskab, og at norsk politi har identificeret seks medarbejdere fra ejerselskaber SeaEscape, de tre af dem ledende medarbejdere, der var de eneste om bord, udover brandfolk, da de sidste fire af de seks brande, blev påsat.

»Den ene af dem blev umiddelbart efter branden medejer af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringssummen. Et sammentræf som i sig selv kalder på en efterforskning, lige som så meget andet i denne sag,« siger Thomas Vesth til avisen Danmark.

Advokaturchef i Københavns Politi Dorit Borggaard vil ikke kommentere sagen yderligere.

Dog understreger hun, at Københavns Politi har været i kontakt med norsk politi, og at beskeden herfra var, at også det økonomiske spor blev efterforsket, da sagen blev genåbnet i Norge for fem år siden.