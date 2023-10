Mange ynder at bruge efterårsferien hos familie fra nær og fjern eller nyde det sidste varme i syden.

Det betyder også, at mange hjem står tomme, og det har en eller flere serietyve opdaget i Nordjylland, skriver TV 2 Nord, som har kigget i døgnrapporten.

Lokalpolitiet i Himmerland har oplevet mange indbrud i weekenden.

I området har der nemlig været hele otte indbrud på tværs af kommunerne.

To ting går igen i døgnrapporten. For der er enten blevet brugt et koben, eller også er der brugt en sten til at smadre vinduet, så man kan komme ind.

»Vores indbrudsgruppe kigger på, om der kan være tale om den samme tyv, da indbruddene er ens på mange punkter i forhold til indgangsmetode og flugtvej og sådan,« fortæller Anders Kammer, der er politiassistent hos lokalpolitiet i Himmerland.

I Vesthimmerland Kommune har der været fire indbrud, hvor to er sket på samme vej.

Politiet har fundet dna-spor på flere steder.

Det ser lidt anderledes ud i Nordsjælland.

De seneste ti år er der sket et fald i antallet af anmeldelser om indbrud i Nordsjællands Politikreds på godt 54 procent.

Og den positive udvikling fortsætter, for indtil videre er der i 2023 anmeldt 15 procent færre indbrud i forhold til året før.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.