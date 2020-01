Anklagen om at have voldtaget en kvinde har lagt et kæmpestort pres på den nu frifundne 31-årige mand.

Der har været et voldsomt pres på den mand, som har været anklaget for at have voldtaget en kvinde i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng.

Derfor er det også en stor lettelse for ham, at han ved landsretten nu er blevet frifundet i sagen, efter at byretten ellers tidligere valgte at idømme ham et års fængsel.

- Det siger næsten sig selv, at det har været et kæmpestort pres for ham. Han er rigtig glad for at kunne sætte et punktum og komme videre, fortæller Hannah Krog, der har været den 31-årige mands forsvarsadvokat i sagen.

Da byretten i september valgte at idømme manden et års fængsel, skete det blandt andet med begrundelsen, at manden havde voldtaget kvinden, da hun havde været ude af stand til at modsætte sig.

Men landsretten mener ikke, at kvinden har været i en tilstand, hvor hun ikke har været i stand til at modsætte sig.

Den vurdering er forsvarsadvokaten naturligt nok meget tilfreds med.

- Der er i virkeligheden to momenter i den her sag.

- Det ene var, om forurettede var i en tilstand, hvor hun kunne sige fra. Det har vi ikke ment, at hun var, og det har landsretten givet medhold i.

- Samtidig har landsretten givet os medhold i, at min klient på ingen måde har haft nogen hensigt eller intention om at forulempe sin veninde, siger Hannah Krog.

Manden har også været tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have taget på Ninna Hedeager Olsen, der ligeledes lå i sengen. Også det er han blevet frifundet for.

Under retssagen i landsretten er det kommet frem, at den 31-årige mand som følge af sagen har mistet sit arbejde. Før sagen brugte han meget af sin fritid på politisk arbejde i Enhedslisten. Men det er han også stoppet med.

Hele sagen bygger på en aften sidste forår, hvor den 31-årige, borgmesteren, veninden og en anden mand efter en bytur endte hjemme i borgmesterens seng.

Her lå de alle fire og talte, inden de faldt i søvn. Efter kort tid vågnede manden og havde lyst til sex. I løbet af aftenen havde han haft flere samtaler med kvinden, og de havde også kysset.

Derfor var han overbevist om, at hun også havde lyst til ham, har han forklaret i sagen.

Kvindens forklaring er foregået for lukkede døre. Men det er kommet frem under sagen, at hun skal have fortalt, at hun følte sig "fastlåst" og derfor ikke gjorde modstand.

/ritzau/