Betjente affyrede tre skud under forsøget på at stoppe biltyve på Midtfyn.

Efter et voldsomt biltyveri på Midtfyn er en 33-årig mand tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

En dommer i Svendborg har truffet beslutningen i et grundlovsforhør, oplyser Fyns Politi.

Retsmødet er en opfølgning på episoden mandag nær Brylle, hvor to mænd forsøgte at stjæle blandt andet en Audi A3. I den forbindelse blev ejeren af en bygning udsat for vold.

Under flugten fra politiet kørte bilen direkte mod to betjente, som måtte springe til side for at bringe sig i sikkerhed, har politiet oplyst.

Betjente affyrede i alt tre skud under forsøget på at få mændene i den stjålne bil til at stoppe.

Den 33-årige mand sigtes blandt andet for et røverilignende brugstyveri af bilen, oplyser Per Sterobo fra Fyns Politi. Desuden sigtes han for at have bragt de to betjente i livsfare.

Hvad der er kommet frem under grundlovsforhøret, vides ikke, idet dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen. Under den første afhøring hos politiet nægtede den 33-årige sig skyldig.

Tirsdag eftermiddag leder politifolk fortsat efter den anden formodede gerningsmand.

