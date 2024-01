Midt- og Vestsjællands Politi leder nu efter en skruetrækker efter et voldsomt overfald på en 63-årig mand.

Lørdag aften blev han stukket flere gange i ansigtet og overkroppen med en skruetrækker.

Overfaldet skete bag Coop på Marksvinget i Køge. Her kom de to mænd i konflikt med hinanden, hvilket resulterede i, at den 63-årige blev stukket flere gange i hovedet.

Den 63-årige pådrog sig alvorlige skader, men er i stabil tilstand.

Politiet har anholdt og varetægtsfængslet en 23-årig mand for overfaldet. Han er sigtet for grov vold og drabsforsøg.

Selvom politiet har anholdt en mand i sagen, leder man stadig efter den skruetrækker, som den 23-årige brugte til at stikke offeret med

Politiet kan ikke oplyse noget om de to mænds relation. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at overfaldet skyldtes en 'intern strid' mellem dem.

Flere vidner råbte af gerningsmanden i forbindelse med overfaldet. Hvis man så overfaldet og ikke har talt med politiet, opfordrer Midt- og Vestsjællands Politi til at man kontakter dem på 114.

Hvis man støder på en skruetrækker i området, beder politiet ligeledes om, at man kontakter dem, og at man undlader at røre ved den.

