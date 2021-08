»Vi har været meget bekymrede og utrygge, fordi vi jo ikke vidste, om der kom flere af de hunde her i området.«

33-årige Paloma Alves blev i april billedet på det skrækscenarie, som flere eksperter har advaret mod, når organisationer importerer gadehunde fra syden.

Klokken havde kun lige passeret 12 den kolde forårsdag, da hun og hunden Lucky blev overfaldet af det, der senere skulle vise sig at være en gadehund fra Portugal importeret af organisationen New Hope Denmark.

Men siden er der løbet meget vand under broen, og tidligere i august fik New Hope Denmark forbud mod at importere og videreformidle hunde.

Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

'Der kan ikke fremvises dokumentation for, at tilsynsførende dyrlæge tilser virksomheden mindst to gange årligt. Og der har ikke været besøg af tilsynsførende dyrlæge, siden virksomheden blev etableret. Der er vejledt om dette ved tidligere kontrolbesøg, og der nedlægges derfor forbud mod, at virksomheden importerer og videreformidler hunde via virksomhedsadressen, indtil dette forhold er på plads,' skriver Fødevarestyrelsen.

Forbuddet kommer i kølvandet på B.T.s historier om det brutale overfald på Nørrebro og New Hope Denmark og ikke mindst som følge af TV Syds længere dokumentarserie om selvsamme emne.

»Jeg er rigtig glad for, at de nu har fået et forbud, og det er uden tvivl det rigtige at gøre,« fortsætter Paloma Alves.

Både hun og hunden Lucky er i dag stadig påvirket af det voldsomme overfald på Nørrebro. I dag er Lucky heldigvis kommet sig nogenlunde fysisk efter adskillige behandlinger, men mentalt har han fortsat traumer, fortæller hun.

»Vi har arbejdet meget med hans sind og bearbejdet oplevelsen, og det har virket rigtig godt, men der er stadig noget, som ikke helt forsvinder. Han reagerer nogle gange kraftigt, men overordnet set er han en velfungerende hund,« fortæller hun.

Det har ikke været muligt for B.T. at komme i kontakt med New Hope Denmark. Opkald til organisationen går direkte på telefonsvarer, men Silke Sommer, der er direktør i New Hope Denmark, oplyser til TV Syd, at man forventer at få tilladelse til at importere hundene igen.

»Vi afventer, at den nye dyrlæge kommer retur fra ferie, således at formalia kommer i orden, og import tillades igen,« skriver hun i en sms.

Hun mener desuden ikke, at man har overtrådt reglerne for dyrlægebesøg i 2021, fordi det ifølge hende ikke ligger fast, hvornår de to årlige besøg skal foregå.

New Hope Denmark vil med andre ord stadig kunne nå de to fornødne dyrlægebesøg i 2021, mener hun.