Først var to mænd på 18 og 19 år involveret i et færdselsuheld. Ikke længe efter blev de overfaldet og stukket med kniv.

Nu er en 24-årig mand blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, der fandt sted på Langenæs Allé i Aarhus natten til søndag.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for forsøg på manddrab begået mod den 18-årige og kvalificeret vold begået mod en 19-årige mand.

Presse-fotos.dk Vis mere Presse-fotos.dk

Politiet mistænker den anholdte for at være en af flere personer, der overfaldt de to mænd.

Den 18-årige mand var tidligere i livsfare, men er nu stabil. Den 19-årige mand pådrog sig overfladiske skader ved overfaldet.

»Det er en ganske alvorlig sag, som vi prioriterer meget højt, og vi har siden anmeldelsen efterforsket sagen intensivt. Vi fik hurtigt mistanke til den 24-årige, som vi har søgt efter flere steder, og efter at vi har haft telefonisk kontakt til ham, mødte han søndag op på politigården i Aarhus, hvor han blev anholdt, « siger vicepolitiinspektør Thomas Schouby.

Samtidig opfordrer vicepolitiinspektør eventuelle vidner til at kontakte politiet.

»Vi hører fortsat meget gerne fra personer, som har set noget på gerningsstedet på Langenæs Allé i Aarhus C omkring midnatstid natten til lørdag,« fortæller Thomas Schouby.

Det er Østjyllands Politis opfattelse, at overfaldet natten til lørdag bunder i et opgør i det kriminelle miljø.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: