Politiet er lige nu talstærkt til stede på en parkeringsplads på Amager.

Pladsen ligger lige bag ved DR Koncerthuset, som er meget tæt på der, hvor der tidligere lørdag var voldsomme optøjer, hvor to eritreanske grupperinger stødte sammen.

»Vi er til stede derude som del af den videre efterforskning. Og så er vi selvfølgelig også derude for at sikre os, at det arrangement, der stadig er i gang derude, forløber i god ro og orden,« siger Espen Godiksen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet er lige nu til stede ved en parkeringsplads bag DR Koncerthuset. Foto: Foto: Presse-fotos.dk

Han oplyser, at man indtil videre har anholdt i alt 67 personer i forbindelse med optøjerne.

Der er blandt andet rejst sigtelser for grov forstyrrelse af den offentlige orden og for vold og vold mod tjenestemand i funktion.

»Der er også en enkelt person, som vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen tidlig,« siger Espen Godiksen, der endnu ikke kan oplyse hvad denne personen er tiltalt for.