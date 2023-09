På en uge har der både været en sprængning og et skyderi i området.

Derfor indfører Fyns Politi nu visitationzone i Vollsmose, dele af Korsløkkeparken og Tornbjerg i Odense.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Visitationszonen starter fra fredag klokken 17.00, og oprettes som konsekvens af de voldsomme episoder:

»Vi ser med stor alvor på de episoder, der har fundet sted i Odense gennem det seneste stykke tid. Nu opretter vi visitationszone, og får dermed mulighed for at lægge ekstra pres på de personer, vi mistænker for at begå grov kriminalitet i det offentlige rum,« siger politidirektør hos Fyns Politi, Arne Gram, og fortsætter:

»Jeg har fuld forståelse for, at det, vi har været vidner til gennem det seneste stykke tid, har skabt utryghed blandt helt almindelige borgere, og det skal vi selvfølgelig til livs så hurtigt som muligt.«

Visitationszonen gælder foreløbig frem til den 6. oktober klokken 17.00. Dog er der mulighed for, at tidsperioden bliver forlænget, tilføjer politiet.

Når politiet opretter en visitationszone, giver det dem udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer indenfor området.

Episoderne, der nu har fået Fyns Politi til at indføre visitationszone, er henholdsvis en sprængning på Bredagerløkken i Odense den 22. september - og et skyderi mod en personbil den 19. september, også i den fynske by.