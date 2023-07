Det er faldet store mængder nedbør i Skive lørdag, og det påvirker nu indirekte trafikken i byen.

På det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter - er Midt- og Vestjyllands Politi ude med en advarsel.

'På grund af meget nedbør er brønddæksler på Østertorv og Viborgvej i Skive blev løftet op fra deres plads på vejbanen. Vejvagten er udringet. Kør forsigtigt,' skriver de.

Det er dog ikke kun brønddæksler, som kan udfordre billister.

Vandmasserne har nemlig også fået flere lyskryds til at gå i sort.

Skibonitterne er næppe de eneste, som kommer til at mærke regnens dråber denne weekend.

DMI har således udsendt et varsel, som gælder for hele landet, der lyder på risiko for lokale skybrud og kraftig regn.

Kraftig regn betyder, at der lokalt falder mellem 25 og 35 millimeter på seks timer, men lokale skybrud er mere end 15 millimeter regn på en halv time.