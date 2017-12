Den nye bogserie 'Ubådsmysteriet' om Peter Madsen og den svenske journalist Kim Walls død på en ubåd er efter første afsnit blevet trukket tilbage.

Det oplyser udgiveren saxo.com til TV 2.

'Ubådsmysteriet', der er skrevet af journalisten Thomas Djursing, som har fulgt Peter Madsen i en længere periode, nåede dermed kun at eksistere i et afsnit.

Over for TV 2 uddyber Jørgen Balle Olesen, CEO i Saxo.com:

»Timingen i denne her udgivelse har helt klart været forkert. Den modstand, der har været, har været meget voldsommere, end vi havde regnet med. Indtil der er faldet en dom i denne sag, kommer vi ikke til at udgive mere,« siger han til TV 2.

Det første kapitel af serien udkom onsdag 27. december på Saxos Facebook-side. Udgivelsen mødte dog hurtigt massiv kritik.

Forfatteren bag serien, Thomas Djursing, var overrasket over, at serien mødte så stor kritik.

»Der er historier, som det giver bedre mening at skrive, mens vi står midt i dem og kan føle dem. Jeg håber, at det vil blive opfattet som en form for fortællende journalistik, som kan være med til at gøre, at vi bedre forstår de begivenheder, vi står i. Jeg havde forventet en kraftig reaktion på projektet, men den har nok været mere ensidigt negativ, end jeg havde håbet på,« sagde han til DR i går.

