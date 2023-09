To mørkklædte personer er blevet set løbe fra området ved Svanevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der natten til lørdag lød en voldsom eksplosion.

Det fortæller politiinspektør Trine Møller fra Københavns Politi.

»Den foreløbige efterforskning viser, at vi har nogle vidner, der har set to mørkklædte personer løbe fra stedet umiddelbart efter eksplosionen,« forklarer hun til B.T.

De to personer er løbet fra Svanevej i retning mod Ørnevej.

»Det er det, vi ved,« siger politiinspektøren.

Derudover er der ikke noget nærmere signalement af de to personer på nuværende tidspunkt.

Politiet søger nu vidner, der har set eller lagt mærke til noget i området - både før, under og efter eksplosionen.

Københavns Politi rykkede i de tidlige morgentimer lørdag ud til Ørnevej og Svanevej i Københavns Nordvestkvarter, efter man havde modtaget anmeldelser om høje brag eller eksplosioner i området.

Efterfølgende bekræftede politiet til B.T., at man var til stede ved rockerklubben Hells Angels' klubhus på Svanevej.

Rockerklubben ligger for tiden i en voldelig konflikt med den forbudte bande Loyal To Familia, og det er politiets foreløbige vurdering, at eksplosionen skal ses i den sammenhæng.

»Vi vurderer, at det her er en del af den nuværende konflikt,« siger Trine Møller.

Videre fortæller hun, at man 'efterforsker sagen bredt', ligesom der skal afhøres 'en masse vidner' og indhentes videoovervågning.

»Og så skal vi have kigget på alle disse ting,« forklarer politiinspektøren.

Tidligere lørdag oplyste Københavns Politi på det sociale medie X (tidligere Twitter, red.), at man ikke vurderede, at der er fare for beboerne, der bor i nærområdet.

»Men på grund af efterforskningen har vi afspærret et stort område og vil være tilstede i mange timer endnu,« lød det.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.