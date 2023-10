Seks børn erkender at have stået bag en voldsom brand, der i starten af måneden hærgede Elstedgård i Lystrup to gange.

Det fortæller Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

»Vi har haft seks børn under den kriminelle lavalder til afhøring, og de har erkendt at have sat ild til bygningen. Vi er i kontakt med kommunen og de sociale myndigheder i forhold til, hvad der videre skal ske i sagen,« lyder det fra politiet.

De seks børn er fra lokalområdet og har ikke tidligere været i politiets søgelys.

8. oktober blev politi og brandvæsen kaldt til Elstedgård i Lystrup omkring 13 kilometer nord for Aarhus, som stod i kraftige flammer.

Hele to gange måtte politiet rykke ud til den forladte gård. Første gang var klokken 09.18, hvor politiet modtog en anmeldelse om røg fra bygningen.

Branden havde fået fat i gulvbelægningen, men blev hurtigt slukket. Klokken 00.55 modtog politiet endnu en anmeldelse om brand på samme sted.

Denne gang var branden så voldsom, at brandvæsenet måtte foretage en kontrolleret nedbrænding og lade gården brænde ned.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden.

