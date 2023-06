Politiet har søndag morgen affyret flere skud under en jagt på to biler, som kom fra Sverige og til sidst blev stoppet i Hvidovre og ved Sjællandsbroen.

Fire personer er nu anholdt i sagen. Der er ifølge efterforskningsleder Kenneth Hviid Simonsen fra Københavns Politi tale om to kvinder og to mænd.

Nu viser det sig, at den ene af bilerne var blevet stjålet i forbindelse med et røveri i Helsingborg og senere i nattens løb blev kørt over Øresundsbroen. Det skriver Aftonbladet.

»Vi havde i løbet af natten et røveri i Helsingborg, hvor der blev stjålet en bil. Alarmen kom klokken 01:52. Kort efter klokken fem kan vi fortælle, at bilen passerede Øresundsbroen, hvorefter vi kontaktede dansk politi,« fortæller Sara Andersson, pressetalsmand i Region Syd.

Ifølge Aftonbladet er røveriet betegnet som alvorligt. Bilen, der blev stjålet i Helsingborg, var en blå Volkswagen, oplyser mediet.

Efterforskningsleder Kenneth Hviid Simonsen oplyser, at der er tale om den bil, der forulykkede i Hvidovre, og som der blev affyret skud mod. I den bil sad en 22-årig mand bag rattet og en 23-årig svensk kvinde.

Om den anden bil har en forbindelse til røveriet, er for tidligt at sige noget om.

»Det er vi ved at undersøge nærmere,« oplyser han og fortsætter:

»Der er super mange ting, der skal undersøges nu. Der er flere gerningssteder, vi skal undersøge, og vi har nogle biler, der skal ransages.«

Den anden bil, der blev bragt til standsning på Sjællandsbroen er en Volvo, der også er svenskregistreret. Føreren af den var en 21-årig mand og med i bilen var en 24-årig kvinde.

Efterforskningsleder Kenneth Hviid Simonsen oplyser til B.T., at minimum en af personerne senere søndag fremstilles i grundlovsforhør. Der er tale om føreren af den blå Volkswagen.

Dansk politi fik anmeldelsen omkring klokken 05.31 søndag morgen, hvor politiet satte efter to køretøjer fra Sverige.

»Vi har her til morgen anholdt i alt fire personer, som forsøgte at flygte, da politiet ville standse dem. De fire var kørende i to biler, og begge førere forsøgte altså at slippe væk,« lyder det fra Københavns Politi.

Den ene bil forulykkede ved Kalvebodbroen i Hvidovre, hvorefter to personer forsøgte at stikke af fra stedet. De blev dog begge anholdt.

Den anden bil blev stoppet ved Sjællandsbroen af Københavns Politi. Det var i den forbindelse, der blev afgivet skud.

Ingen personer blev ramt af skuddene eller kom på anden vis til skade, lyder meldingen.

