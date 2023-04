Lyt til artiklen

En 42-årig mand, der lørdag nat blev udsat for et voldeligt overfald i Frederikssund, er mandag eftermiddag afgået ved døden.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen efterforskes nu som en drabssag, og politiet efterlyser i den forbindelse vidner, der måtte have eventuelle billeder og videooptagelser af episoden. Politiet efterlyser også personer, der var til stede i området omkring gerningstidspunktet.

Ifølge poltiet skete overfaldet cirka klokken 1.55 natten til søndag ved Spar 5 Bodega i Havnegade i Frederikssund.

Den afdøde mand er fra lokalområdet, og de pårørende er underrettet.

Der er p.t. ingen anholdte i sagen.

Søndag var et større område spærret af i området, mens teknikere og hunde undersøgte området. I den forbindelse blev beboere, der boede inden for afspærringerne, bedt om at blive inden døre.

B.T. følger sagen.

