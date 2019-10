Den kontroversielle partileder Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs har fået forbud mod at demonstrere på Nørrebro. Det oplyser partilederen til B.T.

»Jeg må slet ikke demonstrere på Nørrebro overhovedet,« siger han.

I sidste uge anmeldte Rasmus Paludan 21 lovlige demonstrationer med koranafbrænding på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro.

Den første demonstration blev afholdt mandag, og som videoen ovenfor viser, endte det i uroligheder, hvor Rasmus Paludan blev overdænget med æg og kasteskyts og måtte eskorteres væk af PET.

Rasmus Paludan mandsopdækket af politiet i forbindelse med en demonstration i Fælledparken i København, onsdag den 1. maj 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Efter de voldsomme uroligheder mandag, stikker Københavns Politi nu en kæp i hjulet på partilederens oktober-offensiv.

Frøst fik Rasmus Paludan forbud mod at opholde sig på Nørrebro, indtil klokken 08:00 i morges, og her til morgen har politiet oplyst Stram Kurs, at de ikke må holde dagens planlagte demonstration på Nørrebro.

I stedet er Stram Kurs blevet henvist til starte demonstrationen i Rovsinggade på grænsen til Østerbro og gå i en stor bue uden om indre Nørrebro.

Men selvom partiet er blevet anvist et andet sted at demonstrere vil Rasmus Paludan ikke udelukke, at han begiver sig i retning af Blågårds Plads, fortæller han:

Det koster Rasmus Paludan En opgørelse fra Rigspolitiet har vist, at politiet fra 1. januar til valgdagen 5. juni 2019 har brugt 100 millioner kroner på at sikre, at Rasmus Paludan har kunnet demonstrere og deltage i arrangementer rundt om i landet. Siden har Rasmus Paludan afholdt talrige demonstrationer – ikke mindst på Nørrebro – og derudover har politiet haft omfattende udgifter til 24 timers PET-beskyttelse, safe-houses og koordinering af politiets mange indsatser omkring partilederen. Takket være en ulovlig metode samlede Rasmus Paludan underskrifter nok til at stille op ved folketingsvalget 2019. Han kom ikke ind, men får 33 kroner for hver stemme, hvilket med 66.093 stemmer løber op i et årligt statsligt tilskud på 2.181.069 kroner.

»Der er intet, der forhindrer mig i som privatpersoner at gå en tur på Nørrebro, så det kan være jeg gør det.«

Hvorfor er det vigtigt for dig at afholde 21 demonstrationer på Nørrebro?

»Jeg gør det for at vise, at Nørrebro er tabt. Staten har ikke voldsmonopol og politiet kan ikke beskytte borgernes grundlovssikrede ret til at forsamle sig, hvilket vi tydeligt så i går. Jeg vil gerne have at politiet afsætter resurser til at sørge for, at mine demonstrationer kan gennemføres.«

Hvor skal de ressourcer komme fra?

»Dialogbetjente kan man godt have færre af. Man kan også godt droppe indsatsen mod hash på Christiania, for det er nyttesløst og det er forbrydelser uden ofre. Og så kan man godt fyre nogle ledere i politiet.«

Hvorfor er det nødvenigt med hele 21 demonstration?

»Nu kan vi jo starte med at se, om jeg kan gennemføre én demonstration på Blågårds Plads af otte timers varighed, hvor jeg brænder koranen. Jeg er villig til at nedjustere antallet af demonstrationer. Det er ikke rimeligt, at jeg skal gøre det, og det er kun fordi situationen er som den er.«

Hvorfor skal det lige være Blågårds Plads?

Der er skrevet "død over Paludan" på fliserne på Blågårdsplads på Nørrebro, onsdag den 18. april 2019. Rasmus Paludan fik tirsdag aflyst sin demonstration på Blågårdsplads efter fund af håndgranat.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

»Det var der jeg blev overfaldet 14. april. Det er der ytringsfriheden og forsamlingsfriheden bliver forhindret. I dag er det min, men i morgen er det måske nogle andres.«

14. april kom det til gadekampe, da Rasmus Paludan forsøgte at komme til at demonstrere på Blågårds Plads. Dagen gav Vestegnens Politi Rasmus Paludan forbud mod at demonstrere i politikredsen på grund af sikkerhedssituationen.

Siden da har Rasmus Paludan flere gange forsøgt at komme til at demonstrere på Blågårds Plads, men det er kun lykkedes enkelte gange tidligt om morgenen, hvor demonstrationen ikke var meldt ud offentligt på forhånd.

Københavns Politi bekræfter via en pressemedarbejder, at de har 'stillet andre vilkår for afholdelse af Stram Kurs' demonstrationen i forhold til det sted, hvor den pågældende foreslog'.