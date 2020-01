Videoer og billeder af små grise tæt på mast sammen i to lastvogne vækker skarp kritik.

Der er nemlig sket en eksplosion i antallet af grise, der sendes ud af Danmark for at blive opfedet og slagtet. Og nu har fødevarerminister Mogens Jensen (S) en holdning til transporten.

Kontrollen af disse transporter slet ikke fulgt med stigningen i grise, der sendes over grænsen, lyder kritikken i ny rapport fra Rigsrevisionen.

Landmænd, chauffører og vognmænd skal naturligvis leve op til deres ansvar for de dyr, de transporterer, lyder det fra Mogens Jensen.

Her er kritikken af Mogens Jensens ministerium I netop udgivet redegørelse Rigsrevisionen, kritiserer Folketingets statsrevisorer Miljø og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen for følgende: • Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriets kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018 har været ineffektiv. Derved er der risiko for, at grisene kan være kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten. • Statsrevisorerne kritiserer, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, ikke er blevet sanktioneret effektivt. • Statsrevisorerne forventer, at Miljø- og Fødevareministeriet vil gøre brug af alle sine sanktionsmuligheder fremadrettet. • Miljø- og Fødevareministeriet har ikke tilpasset antallet af stikprøve og indladningskontroller til stigningen i antallet af grisetransporter, på trods af at ministeriets interne revisionsenhed i 2011 og Fødevarestyrelsen selv i 2016 anbefalede en revurdering. • Fødevarestyrelsens kontroller har ikke været målrettet de mest risikofyldte områder • Fødevarestyrelsen har ikke udstedt forbud mod transporter eller inddraget autorisationer i perioden 2012-2018, selv om styrelsen har haft hjemmel til at nedlægge forbud mod transporter siden 2016 • Fødevarestyrelsen har ikke haft den fornødne viden om tidligere sanktioner af transportører i kontrolsituationer for derved at sikre, at transportørerne bliver sanktioneret korrekt og effektivt • Fødevarestyrelsen har ikke haft overblik over, om styrelsen efterlever reglerne om at indberette udenlandske transportørers overtrædelser i Danmark til de udenlandske myndigheder. Kilde: Rigsrevisionen

»Alt andet er både urimeligt, ulovligt og uprofessionelt. Derfor skal Fødevarestyrelsen skride ind over for overtrædelser,« siger ministeren til B.T.

Seneste tal viser, at grise sendt væk på en transport på minimum otte timer, er steget til 9.58 millioner i 2018, mens det kun var 2.28 millioner i 2008.

Folketingets Statsrevisorer kalder det 'utilfredsstillende', at Miljø- og Fødevareministeriets kontrol af lange grisetransporter i netop denne periode har været ineffektiv.

Denne lastvogn med polske nummerplader er på vej fra Padborg i Sønderjylland med danske smågrise til Polen. Her skal de opfedes og efterfølgende slagtes. Som det kan ses er grisene tæt pakkede i fire lag. Billedet er taget 23. oktober 2018, hvor chaufføren holder på rasteplads til tysk motorvej. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Denne lastvogn med polske nummerplader er på vej fra Padborg i Sønderjylland med danske smågrise til Polen. Her skal de opfedes og efterfølgende slagtes. Som det kan ses er grisene tæt pakkede i fire lag. Billedet er taget 23. oktober 2018, hvor chaufføren holder på rasteplads til tysk motorvej. Foto: Dyrenes Beskyttelse

»Derved er der risiko for, at grisene kan være kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten,« skriver Statsrevisorerne i rapport.

Faktum er, at video og dette billede af grise på langfart dokumenterer, at grisene skam kommer til skade under nogen transporter.

Billede af danske smågrise under 12 uger på vej til opfedning og slagtning. Billedet er taget mens en lastvogn med polske nummerplader på vej fra Padborg i Sønderjylland til Polen, holder stille på rasteplads på en tysk motorvej den 23. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Billede af danske smågrise under 12 uger på vej til opfedning og slagtning. Billedet er taget mens en lastvogn med polske nummerplader på vej fra Padborg i Sønderjylland til Polen, holder stille på rasteplads på en tysk motorvej den 23. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis har denne holdning:

»De lange dyretransporter viser tydeligt, at grise i dag blot er blevet en handelsvare på linje med kartofler eller legoklodser. Det er uacceptabelt, at profitten bliver vægtet højere end hensynet til dyrene,« siger hun og tilføjer:

»Transporten er meget stressende for grisene, og de risikerer derudover at blive udsat for sult, tørst og udmattelse.«

Her ses billede af tysk lastvogn, der kører med danske grise. Helt konkret hentede lastvognen grisene i Kolding den 17. oktober 2018 kl. 9 om morgenen. Kl. 19 om aftenen ankom de til svinefarm i Oldenburg i den nordlige del af Tyskland. Altså tog transporten af smågrisene ti timer. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Her ses billede af tysk lastvogn, der kører med danske grise. Helt konkret hentede lastvognen grisene i Kolding den 17. oktober 2018 kl. 9 om morgenen. Kl. 19 om aftenen ankom de til svinefarm i Oldenburg i den nordlige del af Tyskland. Altså tog transporten af smågrisene ti timer. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Britta Nielsen stiller dette spørgsmål:

»Hvorfor er der ingen, der stopper op og tænker over, at det er levende, følende væsner, der bliver transporteret under forfærdelige forhold i profittens og eksportkronernes tegn?«

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Og Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Søren Eggen Rasmusen, er målløs.

»Rigsrevisionens rapport bekræfter mine bange anelser om, at det i rigtig mange år har sejlet totalt i Fødevarestyrelsen,« siger han og fortsætter:

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018. Foto: Dyrenes Beskyttelse

»De interne processer, der skulle sikre, at der blev udført kontrol, har der ikke været styr på. Og Fødevarestyrelsen selv aner ikke, om de har overholdt lovgivningen. Det her har jo været en ladeport for, at transportører har gjort lige præcis, som det passer dem.«

Mogens Jensen slår fast, at Fødevarestyrelsen er i gang med at følge op på den manglende kontrol.

Han forklarer, at der allerede i 2018 kom en politisk aftale om at skærpe kontrollen.

Inden sommer vil ministeren blandt andet bruge Rigsrevisionens redegørelse og Statsrevisorernes kritik til en plan for et nyt 'kontrolkoncept' for at få stoppet de grisetransporter, der bryder loven.

»Det nye kontrolkoncept skal konsekvent tage hånd om de overtrædelser, der truer dyrenes velfærd under transport. Dette skal naturligvis ske i samarbejde med Folketingets partier,« siger Mogens Jensen.