Natten til søndag udspillede der sig vanvittige scener under en vild biljagt over store dele af det sydlige Sjælland. Nu søger Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efter en særlig bilist, som kan hjælpe med oplysninger og vidne i sagen.

Klokken 02.21 vinkede politiet en bil ind til siden omkring Næstved, fordi han kørte med 100 km/t hvor fartgrænsen var 70 km/t. Men i stedet for at standse trykkede føreren på speederen. Under den 31 minutter lange biljagt kunne det være gået grueligt galt, da vanvidsbilisten klokken 02.47 kørte over i den modsatte kørebane og var tæt på at kollidere med en modkørende bilist omkring Slagelsevej og Parnasvej ved Sorø.

»Det er føreren af den bil, vi gerne vil have fat i. Det er en alvorlig overtrædelse af straffeloven at udsætte andre for fare, så han vil kunne vidne i sagen,« siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ove Christoffersen.

Vi søger et vidne der kl. 0247 kørte ad Slagelsevej mod øst lige vest for Parnasvej i Sorø der måtte undvige en modkørende bil som politiet eftersatte. Kontakt 1-1-4. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 25. februar 2018

Først klokken 02.52 lykkedes det politiet at få standset vanvidsbilisten i Slagelse. Føreren af bilen viste sig at være en 20-årig mand fra Slagelse-området, der i forvejen er kendt af politiet.

I løbet af den lange biljagt gjorde han sig skyldig i adskillige overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte han med 180 km/t ved byen Vallensved i en zone, hvor hastighedsgrænsen er på 80 km/t, skriver sn.dk.

»Han kørte i høj hastighed gennem små byer, drønede over for rødt flere gange og forcerede flere sømmåtter. Til sidst havde han ikke nogen hjul tilbage at køre på. Derudover har vi en mistanke om, at han var påvirket af stoffer. Han blev anholdt og vil blive sigtet for flere forskellige forhold,« siger vagtchefen.

Ove Christoffersen kan ikke udtale sig om, hvor lang en straf bilisten kan se frem til, da det afhænger af, hvor mange lovovertrædelser, han ender med at blive kendt skyldig i.

Vidnet til biljagten - og andre som kan have oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan henvende sig på telefon 114.