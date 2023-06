Den har været gal i den seneste måned.

Og nu har politiet så reageret.

Der er blevet opsat en mobil politistation på Aarhus Ø.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Festende unge med fyrværkeri, dyttende biler, råb og hvinende bildæk er blevet for meget for de lokale beboere, der har sendt et hav af klager afsted til politiet.

Gert Bisgaard er vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

Til Århus Stiftstidende siger han:

»Der har været larm, der har været affyret fyrværkeri og der har været det, vi kalder utryghedsskabende adfærd på Aarhus Ø. Det er hovedårsagen til, at vi nu opstiller en mobil politistation på stedet.«

Stationen vil i første omgang være åben om aftenen torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Også i hovedstaden har der været lignende problemer i det flotte sommervejr.

Københavns Politi har modtaget en del henvendelser i forbindelse med affyring af fyrværkeri, hvoraf flere har været i forbindelse med fejring af nyudklækkede studenter.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Politiet indskærper på det kraftigste, at det er ulovligt at fyre fyrværkeri af, og Københavns Politi vil have ekstra fokus på affyring af fyrværkeri i den kommende tid.