Både lørdag og søndag aften fik Maiken Lundstrøm kastet sten igennem sit vindue. Nu tør hun og familien ikke været i hjemmet mere.

Klokken havde kun lige passeret 00.45 natten til søndag, da Maiken Lundstrøms datter vågnede ved et kæmpe brag. På gulvet, cirka en meter fra hendes seng, lå en tung sten, og i vinduet til værelset var der et tilsvarende stor hul.

Ukendte gerningsmænd havde kastet sten igennem vinduet.

»Der var glasskår i sengen og på gulvet, og havde min datters seng stået under vinduet, så havde hun fået stenene i hovedet. Det kunne være endt fatalt,« fortæller Maiken Lundstrøm om den ubehagelige oplevelse.

ccc Foto: Maiken Lundstrøm Vis mere ccc Foto: Maiken Lundstrøm

Skræmt ringede Maiken Lundstrøm til politiet, der umiddelbart efter ankom til lejligheden i Vanløse. Her kunne de ifølge Maiken Lundstrøm konstatere, at der i nabolejligheden også var blevet smadret et vindue.

»Der kom to betjente, som kørte lidt rundt i området for at se, om der var nogen, og så tog de stenene med som beviser i sagen,« fortæller Maiken Lundstrøm, der har svært ved at vurdere vægten på de tre sten, men fortæller, at de havde en »god vægt«.

Mindre end 24 timer senere skulle det imidlertid vise sig, at lørdag nats oplevelse ikke blev en enlig svale. For søndag aften klokken 23.00, få minutter efter Maiken Lundstrøm var faldet i søvn, lød der igen et kæmpe rabalder fra datterens værelse.

»Jeg står op og tror først, at det er køkkenvinduet, som er ramt, men så kigger jeg på min datters værelse og kan se, at der er fyldt med glas på gulvet,« lyder det fra Maiken Lundstrøm.

På gulvet lå endnu engang tre sten af samme slags, som dem, der blev kastet ind natten forinden.

ccc Foto: Maiken Lundstrøm Vis mere ccc Foto: Maiken Lundstrøm

Datteren var heldigvis ikke hjemme. Hun havde valgt at sove hos en veninde, fordi hun ikke turde sove på sit værelse, og lige nu overvejer Maiken Lundstrøm, om hun ligeledes skal finde et andet sted at sove i nat sammen med sin søn.

»Man tænker jo, hvorfor det skal ske hos os to nætter i træk,« siger Maiken Lundstrøm og tilføjer:

»Jeg er rystet, og vi er meget utrygge ved det her. Jeg ved ikke, om jeg vil sove hjemme i aften. Det er ubehageligt at ligge og vente på, at der sker noget.«

Maiken Lundstrøm mener ikke, at hun eller datteren skulle have noget udestående med nogen. Alligevel føler hun, at de to episoder har været målrettet mod netop hendes families lejlighed.

B.T. har været i kontakt med boligselskabet KAB, der ejer den bolig, som Maiken Lundstrøm bor i. Her kender man til de episoder, der har fundet sted i weekenden hos Maiken Lundstrøm og naboen, men har ikke kendskab til, at det skulle være foregået andre steder i området.

De to episoder er meldt til politiet.