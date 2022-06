Lyt til artiklen

En mand styrtede i døden fredag aften ved Lindtorp Flyveplads.

Den 46-årige mand deltog i et træf for hang- og paragliding, hvor han kom i problemer, imens han fløj 300 meter over jorden i en motordrevet paraglider, skriver TV Midtvest.

Formand for Dansk Hanggliding og Paragliding, Sanne Røhe, er i chok oven på episoden og fortæller, at hun er dybt berørt.

»Folk er i chok. De er kede af det, men de får den fornødne hjælp fra forskellige steder lige nu. Vi håndterer det så godt, vi kan. Både internt, men vi får også hjælp ude fra, blandt andet af Danmarks Idrætsforbund,« siger hun.

Ulykken skete klokken 21.30, hvor manden døde for øjnene af de andre deltagere ved træffet.

Sanne Røhe oplyser, at deltagerne er samlet på flyvepladsen igen lørdag - ikke for at flyve, men for at bearbejde den traumatiske oplevelse.

Ulykken bliver undersøgt af politiet, men Dansk Hanggliding og Paragliding har også selv nedsat en undersøgelseskommission.

Formanden vil ikke svare på spørgsmål om ulykken, før kommissionen har lavet sin rapport.