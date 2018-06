Amagermotorvejen har tirsdag aften været spærret.

Det oplyser Vestegnens Politi på Twitter, hvor de tilføjer, at der var tale om et færdselsuheld.

'Færdselsuheld på Amagermotorvej sydgående ved sammenfletningen Køge Bugt MTV. Teknisk fastklemt. Der er lukket for trafikken i ca. 30 minutter,' lød det i første omgang fra Vestegnens Politi, inden det kort efter klokken 21.00 blev tilføjet i et tweet, at en person er kørt til Rigshospitalet.

'Færdselsuheld Amagerporten MTV. 1 spor farbart. En tilskadekommen kørt til RH Traume for nærmere personundersøgelse. Oprydning mangler@politikbhv'

Færdselsuheld på Amagermotorvej sydgående ved sammenfletningen Køge Bugt MTV. Teknisk fastklemt. Der er lukket for trafikken i ca. 30 minutter. Nærmere følger. @kbhvpoliti — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) June 12, 2018

Færdselsuheld Amagerporten MTV. 1 spor farbart. En tilskadekommen kørt til RH Traume for nærmere personundersøgelse. Oprydning mangler@politikbhv — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) June 12, 2018

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at vejen ikke længere er spærret og trafikken igen glider.

Opdateres...