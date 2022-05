For to uger siden flygtede 21-årige Yasin Yahye Ali Hassan efter et grundlovsforhør i Aarhus, hvor han var blevet varetægtsfængslet.

Yasin Yahye Ali Hassan skulle efter grundlovsforhøret føres til arresten, men så langt nåede han ikke.

Han havde ikke håndjern på, og på den måde lykkedes det ham at stikke af fra betjentene, hvorefter han stjal en cykel fra en forbipasserende og kørte fra stedet, hvor han længere fremme blev samlet op af en bil.

Og sådan lykkedes det den 21-årige, der var sigtet for besiddelse og salg af en større mængde kokain, at komme på fri fod – og det er han altså stadig.

»Han er stadig på flugt,« fortæller Janni Lundager, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Det har han været i to uger nu, og der er endnu ikke lykkedes at finde ham.

»Vi har ikke patruljer, der kører rundt og leder efter ham, men vi har sat nogle ting i værk for at finde ham, så på den måde leder vi. Vi skal have fat i ham,« siger Janni Lundager.

Dagen efter den 21-årige flygtede 10. maj, bad politiet offentligheden om hjælp, og den hjælp vil de fortsat gerne have.

»Man må meget gerne henvende sig, hvis man ser ham,« siger Janni Lundager.

Politiet kan kontaktes på telefon 114, hvis man ser den 21-årige.

Yassin Yahye Ali Hassan betragtes ikke som farlig.