De seneste weekender har Østjyllands Politi fået flere anmeldelser om det, og nu er det sket igen.

Derfor kommer politikredsen endnu engang med en helt bestemt advarsel:

En advarsel mod at tage en pirattaxa hjem fra byen.

I døgnrapporten fra Østjyllands Politi oplyses det, at man de seneste weekender har fået flere anmeldelser om unge mænd, der har fået stjålet deres kreditkort efter at have taget en pirattaxa hjem fra byen.

Søndag fik man igen to anmeldelser om det.

»En 23-årig mand forklarede, at han natten til søndag havde ladet sig lokke af et billigt lift hjem fra Aarhus’ natteliv. Han blev bedt om at betale med sit kreditkort i en terminal i bilen, og da han ikke kunne få kortet til at fungere, tog chaufføren selv kortet og prøvede at bruge det,« oplyser politikredsen i døgnrapporten:

»I mellemtiden blev den 23-årige distraheret af en passager, der sad på bagsædet, og i forvirringen opdagede han ikke, at kreditkortet var blevet stjålet, og at mændene havde afluret hans kode. Først senere søndag fandt han ud af, at han var blevet bestjålet, og at der var hævet en del tusinde kroner på kortet.«

En 29-årig mand har søndag også anmeldt, at han havde en lignende oplevelse natten til fredag, hvor han fik et lift af en pirattaxa fra Aarhus Midtby.

»Han fik også stjålet sit kreditkort, hvorefter der blev hævet flere tusinde kroner på det,« lyder det.

»Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man holder sig langt væk fra pirattaxaerne og benytter sig af autoriserede taxaer, offentlig transport eller et lift fra en, man kender,« rådet politiet til.